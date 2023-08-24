Врач-нарколог: Методы избавление от перегара

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перегар и его неприятный запах могут испортить настроение после веселой вечеринки. Этот неприятный эффект является следствием распада спирта в организме, сообщает Psychologies. ru.

Фото: "Экспозиция Окуловского краеведческого музея, посвящённая ВОВ" by Денис Носов is marked with CC0 1.0.

Запах появляется вскоре после употребления алкоголя и может сопровождать вас несколько дней. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют эффективные способы избавления от перегара и его запаха.

Перегар и его причины

Перегар — это результат распада этилового спирта, который содержится в алкоголе. Печень активно перерабатывает алкоголь, превращая его в уксусную кислоту.

Эта кислота выводится из организма через легкие, кожу и мочевыделительную систему. Запах перегара сохраняется до тех пор, пока токсические продукты распада алкоголя полностью не выйдут из организма.

Способы борьбы с перегаром

Чтобы быстрее избавиться от перегара и его неприятного запаха, можно использовать следующие методы:

Пейте больше жидкости

Увеличение потребления жидкости поможет активизировать мочевыделительную систему. Выпивайте 1-2 литра кипяченой или минеральной воды, чтобы ускорить вывод метаболитов из организма.

Принимайте душ

Принятие душа, особенно контрастного, поможет избавиться от пота, через который также выводятся токсические продукты распада спирта.

Употребляйте острые приправы

Пища с острыми приправами, например, блюда с перцем, яйца или нежирная курица, поможет заглушить запах перегара.

Применяйте специальные препараты

Существуют специальные препараты, которые помогают вывести алкоголь и его метаболиты из организма. Они также способствуют восстановлению желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Однако их назначение должен осуществлять только врач.

Способы маскировки запаха

Если вам необходимо быстро устранить запах алкоголя, существует несколько методов:

Используйте средства для свежего дыхания

Зубная паста с ментоловым ароматом и ополаскиватель для рта могут помочь вам в борьбе с неприятным запахом.

Выпейте чашку кофе

Кофе не только поможет вам проснуться, но и поможет скрыть запах алкоголя благодаря своему аромату.

Используйте соленый раствор

Промывание рта с соленым раствором может помочь уменьшить запах и оставить ощущение свежести.

Жевательная резинка

Жевательная резинка с мятным вкусом поможет не только освежить дыхание, но и замаскировать запах алкоголя.

Естественные ароматизаторы

Петрушка, кинза, апельсиновая корка и гвоздика — все это натуральные ароматизаторы, которые могут помочь вам скрыть запах алкоголя.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно бороться с перегаром и его запахом, делая ваше самочувствие гораздо лучше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПЕРЕГАР - КАК БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА (13 способов)