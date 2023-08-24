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Врач-нарколог: Методы избавление от перегара

2:59
Здоровье

Перегар и его неприятный запах могут испортить настроение после веселой вечеринки. Этот неприятный эффект является следствием распада спирта в организме, сообщает Psychologies. ru.

Врач-нарколог: Методы избавление от перегара
Фото: "Экспозиция Окуловского краеведческого музея, посвящённая ВОВ" by Денис Носов is marked with CC0 1.0.

Запах появляется вскоре после употребления алкоголя и может сопровождать вас несколько дней. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют эффективные способы избавления от перегара и его запаха.

Перегар и его причины

Перегар — это результат распада этилового спирта, который содержится в алкоголе. Печень активно перерабатывает алкоголь, превращая его в уксусную кислоту.

Эта кислота выводится из организма через легкие, кожу и мочевыделительную систему. Запах перегара сохраняется до тех пор, пока токсические продукты распада алкоголя полностью не выйдут из организма.

Способы борьбы с перегаром

Чтобы быстрее избавиться от перегара и его неприятного запаха, можно использовать следующие методы:

  • Пейте больше жидкости

Увеличение потребления жидкости поможет активизировать мочевыделительную систему. Выпивайте 1-2 литра кипяченой или минеральной воды, чтобы ускорить вывод метаболитов из организма.

  • Принимайте душ

Принятие душа, особенно контрастного, поможет избавиться от пота, через который также выводятся токсические продукты распада спирта.

  • Употребляйте острые приправы

Пища с острыми приправами, например, блюда с перцем, яйца или нежирная курица, поможет заглушить запах перегара.

  • Применяйте специальные препараты

Существуют специальные препараты, которые помогают вывести алкоголь и его метаболиты из организма. Они также способствуют восстановлению желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Однако их назначение должен осуществлять только врач.

Способы маскировки запаха

Если вам необходимо быстро устранить запах алкоголя, существует несколько методов:

  • Используйте средства для свежего дыхания

Зубная паста с ментоловым ароматом и ополаскиватель для рта могут помочь вам в борьбе с неприятным запахом.

  • Выпейте чашку кофе

Кофе не только поможет вам проснуться, но и поможет скрыть запах алкоголя благодаря своему аромату.

  • Используйте соленый раствор

Промывание рта с соленым раствором может помочь уменьшить запах и оставить ощущение свежести.

  • Жевательная резинка

Жевательная резинка с мятным вкусом поможет не только освежить дыхание, но и замаскировать запах алкоголя.

  • Естественные ароматизаторы

Петрушка, кинза, апельсиновая корка и гвоздика — все это натуральные ароматизаторы, которые могут помочь вам скрыть запах алкоголя.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно бороться с перегаром и его запахом, делая ваше самочувствие гораздо лучше.

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ПЕРЕГАР - КАК БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА (13 способов)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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