"Будто кратер на голове": Ники Мурта рассказала о солярии после лечения онкологии

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солярий, это соблазнительное искушение для многих людей, стремящихся приобрести золотистый загар. Но история одной британки предостерегает нас от опасностей постоянного воздействия ультрафиолета на кожу.

Фото: "Solarium - Tanning bed" by pixel2008 is marked with CC0 1.0.

37-летняя Ники Мурта столкнулась с ужасными последствиями от ненадлежащего использования солярия, что привело к развитию опасной болезни — базальноклеточной карциномы .

В этой статье мы расскажем историю Ники, разберем причины и опасности злоупотребления солярием, а также предоставим советы по защите кожи от вредного ультрафиолетового излучения.

Опасности солярия

Поиск бронзового загара

Когда Ники Мурта было 20 лет, она решила получить золотистый загар и обратилась к подруге, которая владела сетью соляриев. В поисках красивого оттенка кожи, Ники начала регулярно посещать солярий, проводя в нем 8-12 минут каждый день.

Сначала все казалось невинным, но с течением времени она стала обращать внимание на изменения на своей коже.

Страшное открытие: Развитие опухоли

В 2016 году, обследуя свою голову, Ники обнаружила небольшую опухоль размером с маленький ноготь, которая находилась вдоль открытого пробора в ее светлых волосах.

Она посетила своего врача, который поначалу считал, что это всего лишь маленькая киста и не требует вмешательства. Однако опухоль продолжала расти, и спустя два года она стала размером с монету.

Сразу после диагноза, Ники подверглась операции по удалению опухоли. Чтобы закрыть оставшуюся "дырку" в голове, врачи взяли кожный лоскуток с ее бедра.

Она описывает свое состояние как ощущение большого кратера на голове. Но даже после успешной операции, страх перед рецидивом остается с ней.

Профилактика: Как избежать опасностей

Большинство экспертов советует соблюдать простые меры профилактики, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Важно использовать солнцезащитные средства и носить головной убор при длительном пребывании на солнце. Ники признает, что знала об этих правилах, но ее нежелание следовать им привело к тяжелым последствиям.

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