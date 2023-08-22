"Будто кратер на голове": Ники Мурта рассказала о солярии после лечения онкологии

Солярий, это соблазнительное искушение для многих людей, стремящихся приобрести золотистый загар. Но история одной британки предостерегает нас от опасностей постоянного воздействия ультрафиолета на кожу.
37-летняя Ники Мурта столкнулась с ужасными последствиями от ненадлежащего использования солярия, что привело к развитию опасной болезни — базальноклеточной карциномы .
В этой статье мы расскажем историю Ники, разберем причины и опасности злоупотребления солярием, а также предоставим советы по защите кожи от вредного ультрафиолетового излучения.
Когда Ники Мурта было 20 лет, она решила получить золотистый загар и обратилась к подруге, которая владела сетью соляриев. В поисках красивого оттенка кожи, Ники начала регулярно посещать солярий, проводя в нем 8-12 минут каждый день.
Сначала все казалось невинным, но с течением времени она стала обращать внимание на изменения на своей коже.
В 2016 году, обследуя свою голову, Ники обнаружила небольшую опухоль размером с маленький ноготь, которая находилась вдоль открытого пробора в ее светлых волосах.
Она посетила своего врача, который поначалу считал, что это всего лишь маленькая киста и не требует вмешательства. Однако опухоль продолжала расти, и спустя два года она стала размером с монету.
Сразу после диагноза, Ники подверглась операции по удалению опухоли. Чтобы закрыть оставшуюся "дырку" в голове, врачи взяли кожный лоскуток с ее бедра.
Она описывает свое состояние как ощущение большого кратера на голове. Но даже после успешной операции, страх перед рецидивом остается с ней.
Большинство экспертов советует соблюдать простые меры профилактики, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Важно использовать солнцезащитные средства и носить головной убор при длительном пребывании на солнце. Ники признает, что знала об этих правилах, но ее нежелание следовать им привело к тяжелым последствиям.
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