Травматолог-ортопед Снетков назвал способы борьбы с сутулостью

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Травматолог-ортопед Александр Снетков предложил методы противостояния сутулости, сообщают "Аргументы и Факты".

Фото: "Slouching" by celesteh is licensed under CC BY 2.0.

Специалист отметил, что поддержание правильной осанки требует значительных усилий, включая укрепление мышечного корсета и соблюдение дисциплины. Он рекомендовал заняться общей физической подготовкой, чтобы укрепить спинные мышцы, и особо подчеркнул положительный эффект посещения бассейна.

Снетков также подчеркнул, что сутулость чаще всего встречается у офисных работников, которые уделяют недостаточно внимания развитию мышц, поддерживающих спину и шею. По мнению врача, это может привести к усталости, головным болям и даже болям в области шеи и грудного отдела позвоночника.

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