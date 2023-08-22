Травматолог-ортопед Снетков назвал способы борьбы с сутулостью

Травматолог-ортопед Александр Снетков предложил методы противостояния сутулости, сообщают "Аргументы и Факты".
Специалист отметил, что поддержание правильной осанки требует значительных усилий, включая укрепление мышечного корсета и соблюдение дисциплины. Он рекомендовал заняться общей физической подготовкой, чтобы укрепить спинные мышцы, и особо подчеркнул положительный эффект посещения бассейна.
Снетков также подчеркнул, что сутулость чаще всего встречается у офисных работников, которые уделяют недостаточно внимания развитию мышц, поддерживающих спину и шею. По мнению врача, это может привести к усталости, головным болям и даже болям в области шеи и грудного отдела позвоночника.
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