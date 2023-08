Связь между нитратами, нитритами и раком кишки: заключение французских ученых

Your browser does not support the audio element.

Французские исследователи в очередном важном открытии подтвердили связь между добавлением нитратов и нитритов в обработанное мясо и возникновением рака толстой кишки.

Фото: "Grilled meat and smoke." by DeusXFlorida (11,059,330 views) - thanks guys! is licensed under CC BY 2.0.