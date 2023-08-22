Связь между нитратами, нитритами и раком кишки: заключение французских ученых

Французские исследователи в очередном важном открытии подтвердили связь между добавлением нитратов и нитритов в обработанное мясо и возникновением рака толстой кишки.
Эта новость имеет потенциал повлиять на потребление ветчины и сыровяленых колбас не только во Франции, но и в России.
Национальный орган по безопасности пищевых продуктов Anses подтвердил результаты исследования, опубликованные в этой области, подтверждая выводы, сделанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) еще в 2015 году.
Anses рекомендует уменьшить потребление нитратов и нитритов, ограничив их влияние на ежедневное питание.
Производители пищевых продуктов часто добавляют нитраты в разные продукты с целью увеличения срока их годности и улучшения вкусовых характеристик. Они также придают мясным изделиям на основе свинины привлекательный розоватый оттенок.
Франция является одним из ведущих производителей мясных деликатесов в мире, которые широко используются как закуски или компаньоны к вечерним напиткам. Государство уже анонсировало свои планы по снижению использования таких добавок к концу текущего года.
Сокращение использования нитратов должно быть продуманным и сбалансированным процессом, который обеспечивает безопасность потребления. Об этом заявили министры здравоохранения и сельского хозяйства, подчеркнув важность обеспечения продовольственной безопасности для всех потребителей.
Предупреждение ВОЗ от 2015 года вызвало значительное беспокойство в мире после анализа, проведенного Международным агентством ООН по изучению рака.
Они классифицировали обработанное мясо как канцероген группы 1. Эта категория включает в себя разнообразные продукты, начиная от американского бекона, популярного в США и Великобритании, и заканчивая итальянской салями, испанским чоризо, немецкой колбасой и французской мясной нарезкой.
Anses подчеркнул, что сокращение содержания нитратов может повысить риск различных серьезных заболеваний, таких как ботулизм, листериоз и сальмонеллез. Однако эти риски можно смягчить с помощью сокращения сроков годности и оптимизированных технологических процессов.
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