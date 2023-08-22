Выявленный в Тайланде вирус оказался смертельным: Уже 970 тысяч заболевших

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эпидемия гриппа, разразившаяся в Таиланде, вызывает растущую тревогу среди туристов и местных жителей, сообщает "Турпром".

Фото: "influenza virus" by kat m research is licensed under CC BY-SA 2.0.

Заболеваемость этим опасным вирусом, по данным медицинских чиновников, достигла уже 970 тысяч человек, и несмотря на усилия медицинской службы, случаи смертей уже зафиксированы. Очередная напасть, оказавшаяся на пороге Таиланда, — это грипп, и хотя вирус выглядит привычным, его высокая контагиозность представляет угрозу для общественного здоровья.

Рост заболеваемости

Департамент общественного здравоохранения Таиланда (DDC) опубликовал тревожную статистику, подчеркивая, что число заболевших гриппом в текущем году уже превысило отметку в 970 тысяч человек. Этот резкий скачок в статистике превосходит показатели предыдущего года в три раза, свидетельствуя о небывалом увеличении заболеваемости.

Медики неустанно предупреждают о высокой контагиозности этой формы сезонного гриппа, что делает его особенно опасным для туристов и жителей Таиланда.

Смертельные исходы и осложнения

Печально известно, что грипп может иметь тяжелые последствия, и уже есть случаи летальных исходов. Например, 39-летний мужчина ушел из жизни вследствие осложнений, вызванных не только гриппом, но и сопутствующими заболеваниями, такими как алкоголизм и хроническая печеночная патология.

Этот печальный случай служит напоминанием о том, что грипп может быть особенно опасным для людей с уже существующими заболеваниями.

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