Врач-диетолог Королева рассказала об опасности обезжиренного творога

В поисках здорового образа жизни многие обращают внимание на продукты с низким содержанием жира или даже на обезжиренные варианты.
Однако, стоит ли всегда полагаться на такие продукты и следовать диете на обезжиренном твороге? Врач-диетолог Полина Королева разъясняет, как правильно использовать низкожирные продукты, чтобы избежать негативных последствий.
Часто мы ассоциируем продукты с низким содержанием жира с здоровьем и правильным питанием. Однако стоит помнить, что не всегда "обезжиренный" означает "лучше". Особенно это актуально, когда речь идет о диетах на основе низкожирных продуктов.
Суть проблемы заключается в том, что обезжиренный творог лишен жирорастворимых витаминов, таких как витамины А и Д. Эти витамины необходимы для нормального функционирования организма и усвоения других полезных веществ. Однако, их усвоение возможно только при наличии жира.
Важно понимать, что не все жиры вредны. Напротив, они являются неотъемлемой частью нашего рациона. Организм нуждается в жирах для множества процессов, включая усвоение витаминов и поддержание нормальной моторики желчного пузыря.
Если вы не стремитесь к снижению веса, нежирный творог может быть хорошим продуктом для вас. Однако следует помнить, что полезнее употреблять творог, содержащий хотя бы пять процентов жира. Это поможет поддерживать баланс в организме и обеспечивать его необходимыми витаминами.
Следует помнить, что диета, основанная только на одном типе продукта, может привести к нежелательным последствиям. Вместо того чтобы полагаться исключительно на низкожирные продукты, включите в свой рацион разнообразные полезные продукты. Баланс и разнообразие являются ключевыми аспектами здорового питания.
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