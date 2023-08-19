Доктор Алехина: 9 "неочевидных" продуктов могут вызвать инсульт

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уменьшение употребления определенного компонента может способствовать предотвращению множества смертей. Питание имеет потенциал существенно повысить или снизить вероятность возникновения определенных заболеваний и состояний здоровья.

Фото: by USDAgov is licensed under CC BY 2.0

Это также касается инсультов, опасных состояний, связанных с остановкой кровотока в определенных участках мозга. Особенно важно избегать пищи, которая повышает артериальное давление, если у вас есть риск инсульта.

"Высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина — два самых больших фактора риска инсульта и сердечного приступа. Количество соли в вашем рационе особенно важно, потому что слишком много увеличивает риск высокого кровяного давления", — поделилась врач-невролог Александра Алехина для МедикФорум.

Соли оказывают воздействие на кровяное давление, заставляя организм задерживать больше воды и накладывая давление на стенки кровеносных сосудов.

"Избыток жидкости давит на стенки ваших артерий, которые несут кровь от вашего сердца по всему телу. — приводит к повышению артериального давления. Высокое кровяное давление может привести к закупорке артерий, которые снабжают кровью ваш мозг, — другими словами, к инсульту".

Какие продукты стоит исключить?

Врач советует отказаться от продуктов с высоким содержанием соли.

"Обработанные и копченые продукты, такие как салями, копченая рыба, мясные деликатесы и колбасы, содержат очень много соли. Как и соленые закуски, такие как чипсы и орехи".

Она также предупреждает о "скрытых" источниках соли, таких как консервированные супы и кетчупы.

"Но большая часть соли, которую мы едим, поступает из менее очевидных источников — консервированных супов и тушеных блюд, подливок, соевого соуса, кетчупов, приправ и солений, пиццы, готовых блюд и даже хлеба".

Следовательно, важно выбирать продукты с низким содержанием соли, чтобы уменьшить риск инсульта. Обычно человек употребляет около 8,4 грамма соли в день, тогда как рекомендуется ограничивать прием до шести граммов.

Другие способы снижения риска инсульта

Регулярные физические упражнения и поддержание нормального веса помогут контролировать как артериальное давление, так и уровень холестерина.

Несмотря на то что курение не повышает артериальное давление, оно остается значительным фактором риска для инсульта.

Симптомы инсульта:

Лицо : могут появиться асимметричные признаки, как наклон лица в одну сторону, невозможность улыбаться, опущение рта или глаза.

: могут появиться асимметричные признаки, как наклон лица в одну сторону, невозможность улыбаться, опущение рта или глаза. Руки : человек, подозреваемый в инсульте, может испытывать слабость или онемение одной руки и быть не в состоянии поднять обе руки.

: человек, подозреваемый в инсульте, может испытывать слабость или онемение одной руки и быть не в состоянии поднять обе руки. Речь: речь может быть нечеткой или искаженной, либо человек может потерять способность говорить, даже оставаясь в бодрствующем состоянии; также возможны трудности в понимании сказанного.

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