Врач Юрочкин: «мутное» зрение может быть одним из ранних признаков диабета

Эндокринолог Александр Юрочкин подчеркнул, что изменения в зрении, такие как затуманенное видение, могут быть сигналом о повышенном уровне сахара в крови и возможном развитии диабета.
В интервью для публикации "МедикФорум" доктор Юрочкин отметил, что эти неблагоприятные изменения в зрении могут действовать как предупреждение о потенциальной появлении сахарного диабета. Один из характерных симптомов этого заболевания — эффект "мутного" или размытого зрения, когда изображение становится менее четким и различимым для глаз.
"Помутнение зрения может быть одним из первых признаков диабета, который человек может заметить самостоятельно. Практически все люди с диабетом первого типа и значительная часть тех, у кого диабет второго типа, сталкиваются с такой диабетической болезнью глаз в процессе развития недуга", — пояснил специалист.
Доктор объяснил, что потеря четкости зрения обусловлена отеком хрусталика внутри глаза или отечностью сетчатки, что происходит, когда уровень сахара в крови становится избыточно высоким.
Эндокринолог Юрочкин также указал, что симптомы диабета могут быть неочевидными, включая зуд и запор.
"Диабет приводит к повреждению нормальных кровеносных сосудов в сетчатке, чувствительном нервном слое задней части глаза, со временем. Поврежденные сосуды могут начать протекать и вызывать отек сетчатки", — рассказал специалист.
Александр Юрочкин добавил, что размытое зрение может затронуть один или оба глаза, развиваться постепенно или возникнуть внезапно. Затуманенное зрение также может быть связано с развитием глазных патологий. Причем, если это изменение в зрении связано с диабетом, могут наблюдаться и другие симптомы, такие как чрезмерная жажда и частое мочеиспускание, сильное чувство усталости, потеря веса и зуд кожи.
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