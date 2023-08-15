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Блогер Хлоя Бин рассказала, как избавиться от прыщей в домашних условиях

1:52
Здоровье

Бьюти-блогер Хлоя Мари Бин, известная своими советами по уходу за кожей, рассказала, как сделать маску, которая помогает избавиться от прыщей, сообщает Lenta.ru.

Блогер Хлоя Бин рассказала, как избавиться от прыщей в домашних условиях
Фото: www.prevention .com/beauty/skin-care/a25995450/aloe-vera-benefits-for-skin/, SIRIPORN KAENSEEYA

На видеороликах, размещенных в её профиле, Хлоя поделилась личным опытом. Она рассказала о том, как её кожа столкнулась с неприятной проблемой в виде многочисленных прыщей.

"Моя кожа в последнее время начала мучить меня, и я буквально не знала, как избавиться от этой проблемы", — поделилась она своими чувствами.

Хлоя решила использовать природные средства и начала с алоэ вера — растения, известного своими лечебными свойствами. Блогер взяла большую ветку алоэ, разрезала её пополам и извлекла мякоть с помощью ложки. Затем Хлоя поместила извлеченную мякоть в блендер, добавила немного воды и тщательно перемешала. Получившуюся консистенцию налила в специальную ёмкость для льда.

Она утверждает, что через всего пять дней её лицо значительно очистилось. Способность алоэ вера успокоить воспалённую кожу помогла ей добиться желаемого результата.

Не только Хлоя оценила эффективность этой маски. Пользователи TikTok активно комментировали пост и делились своим опытом. Один из комментаторов написал:

"Необычный рецепт, но он действительно работает! Мне нравится, что все ингредиенты натуральные." Другой отметил: "Алоэ вера — настоящий подарок для кожи, спасибо за совет!"

Отказ от ответственности: этот контент предоставляет только общую информацию и никак не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Алоэ от прыщей на лице - рецепты и противопоказания
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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