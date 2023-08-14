Врач-дерматолог рассказала об улучшении состояния кожи с помощью питания

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как питание влияет на состояние кожи.

Фото: Личное селфи

Медик отметила, что сальные и потовые железы являются выделительной системой, как и кишечник, почки и мочевой пузырь.

"Соответственно, всё, что мы съели, тоже выходит через сальные железы. Поэтому, конечно, правильное питание имеет очень большое значение для состояния кожи", — рассказала врач.

Галлямова объяснила, что неправильная пища не у всех людей может спровоцировать высыпания, однако это может усилить различные воспалительные процессы.

Дерматолог посоветовала есть больше овощей, зелени, огараничить употребление сладкого, мучного, полностью исключать фастфуд и свести к минимуму питание законсервированными продуктами.

"Для кожи также важны еще растительные масла, важно омега 3, который содержится в рыбе, и очень важны орехи, в небольшой количестве, но орехи тоже содержат микроэлементы и витамины, которые очень полезны для кожи. И, соответственно, правильное питание", — рассказала медик.

Галлямова объяснила, что незначительные проблемы можно попытаться исправить самим, однако при постоянных высыпаниях следует обратиться к дерматологу.

"Это не гастроэнтеролог, не эндокринолог. Все проблемы, связанные с кожей, решает дерматолог. А то у нас, знаете, любят сначала полечить кишечник, потом полечить что-то еще и дойти до дерматолога. Поэтому любые высыпания на коже — это проблема дерматолога", — подчеркнула врач.

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