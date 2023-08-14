Дерматолог Жовтан назвала продукты, которые приводят к раннему старению кожи

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог Наталья Жовтан выявила определенные продукты, которые могут ускорить старение кожи у россиян, сообщает Life.

Фото: pixabay.com

По мнению эксперта, потребление таких продуктов, как

сосиски,

сардельки,

чипсы,

копчености

и консервы,

может способствовать преждевременному внешнему старению. Эти продукты богаты глутаматом натрия, который может привести к ожирению, повреждению клеток печени и необратимому повреждению кожи. "Кроме того, чрезмерное потребление соли в рационе может спровоцировать раннее старение клеток. Потребление более четырех граммов соли в день приводит к укорачиванию теломер — кончиков хромосом. Когда их становится критически мало, клетки теряют способность к делению, ускоряя процесс старения", — объяснил врач.

Кроме того, Жовтан подчеркнула пагубное воздействие энергетических напитков на здоровье кожи из-за высокого содержания в них сахара. Кроме того, эти продукты содержат значительное количество кофеина и натрия, которые способствуют обезвоживанию организма.

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