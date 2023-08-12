Эндокринолог Павлова: переизбыток сахара в организме чреват развитием мочекаменной болезни

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из сообщения эндокринолога Зухры Павловой в Телеграм-канале следует, что переизбыток сахара в организме в значительной степени повышает риски развития мочекаменной болезни. Врач ссылается на исследование учёных.

Фото: almaty.tv

По словам Павловой, у участников эксперимента, набиравших четверть суточной нормы калорий с помощью добавления сахара, вдвое чаще, чем у остальных, появлялись камни в почках.

Кроме того, сахар вызывает ожирение и повышает риск развития диабета, предупредила эндокринолог.

Врач акцентировала внимание на том, что сахар содержат в себе сладости, выпечка, соусы, ароматизированные йогурты и газированные напитки.

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