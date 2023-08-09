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Эндокринолог Яушева: ухудшение памяти может возникать из-за проблем с щитовидной железой

1:46
Здоровье

Эндокринолог Эльвира Яушева донесла, что иногда неспецифичные признаки, такие как проблемы с памятью и повышенная усталость, могут указывать на наличие заболевания щитовидной железы.

Эндокринолог Яушева: ухудшение памяти может возникать из-за проблем с щитовидной железой
Фото: кадр из видео

В интервью с журналом "МедикФорум", доктор Яушева поделилась, что проблемы со щитовидной железой могут привести к увеличению веса у многих женщин, даже при нормальном рационе питания. Она объяснила, что такой набор веса может быть связан с низким уровнем гормонов щитовидной железы, известным как гипотиреоз. Доктор Яушева подчеркнула, что гормоны щитовидной железы оказывают сильное влияние на обмен веществ, помогая преобразовывать калории из пищи в энергию и тепло. При их недостаточном уровне этот процесс замедляется, и большая часть калорий откладывается в виде жира.

Кроме того, проблемы со щитовидной железой также могут повлиять на память. Доктор отметила, что ухудшение когнитивных функций часто связано с дефицитом йода, который является одной из причин дисфункции щитовидной железы. Множество исследований подтверждают, что уровень йода в организме человека связан с интеллектуальными способностями, а недостаток йода может снизить интеллектуальный потенциал.

Эльвира Яушева также отметила, что усталость и периодические дрожи могут указывать на наличие гипотиреоза. Другой распространенной проблемой, связанной с недостатком йода, является недостаточная продукция тироксина, гормона, который регулирует температуру тела. В результате человек постоянно ощущает холод, плохо переносит низкие температуры, и его конечности могут оставаться холодными даже летом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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