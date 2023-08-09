Стоматолог Левчук: хороший врач должен предложить пациенту диагностику и ещё две важные вещи

Основное в деле хорошего стоматолога - это диагностика, и это первое, что должен сделать грамотный специалист. В этом уверена врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.

Фото: pixabay.com

Ни один хороший врач не лечит сегодня зубы "на глаз", пишет Газета.Ru.

"На глаз" ни один врач не в состоянии понять, какие именно процессы происходят внутри зуба. Поэтому перед началом лечения вам должны предложить, как минимум, рентген. Если ситуация сложная — врач может отправить пациента на КТ", — рассказала Левчук.

Сложное лечение требует не одного, а двух или даже трёх снимков, включая "контрольный" по окончанию процесса.

Также в современной клинике стоматолог ведёт "фотопротокол", который поможет предупредить возможные разбирательства между пациентом и медучреждением, а также поможет разобраться в случае возникновения возможных осложнений.

Третий момент, который отличает грамотного стоматолога от дилетанта, это использование изоляции проблемного зуба при помощи коффердама. Это делает лечение комфортным для пациента и уменьшает риск возникновения осложнений в дальнейшем.

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