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Стоматолог: "К кисте зуба может привести обычный кариес"

1:16
Здоровье

Даже такое привычное стоматологическое заболевание, как кариес, может привести к кисте зуба при несвоевременном лечении, предупреждает читателей Pravda.Ru стоматолог-хирург Максим Копылов.

Стоматолог: "К кисте зуба может привести обычный кариес"
Фото: Изображение пресс-службы клиники

При игнорировании кариеса он может прогрессировать до стадии пульпита — воспаления пульпы (нерва) зуба. Пульпит игнорировать сложнее, чем кариес, так как он вызывает острую боль. Но при приеме обезболивающих заболевание может перейти в хроническую стадию.

После хронического пульпита может развиться периодонтит — воспаление в области корня зуба. Условно кисту зуба можно считать последней стадией.

Врач отмечает, что избавиться от кисты поможет эндодонтическое лечение.

"Это максимально деликатная и тонкая, практически ювелирная работа, которая проводится под микроскопом. Затем доктор наблюдает за очагом воспаления, и если очаг не становится меньше, необходимо сделать резекцию (отсечение) верхушки корня зуба хирургическим методом. Доктор отсекает кисту вместе с верхушкой корня зуба и ретроградно (снизу с корня зуба) пломбирует оставшуюся часть корня зуба", — резюмирует хирург.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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