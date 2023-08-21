Как укрепить здоровье печени естественным путём

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень – это один из наиболее важных органов для человека. Печень играет ключевую роль в метаболизме. Она регулирует уровень сахара в крови, превращает лишний сахар в гликоген для хранения и обратно в сахар при необходимости. Также печень участвует в образовании липидов и холестерина.

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Печень также выполняет роль фильтра, очищая кровь от токсинов, побочных продуктов обмена веществ и других вредных веществ. Она преобразовывает эти вещества в менее опасные формы, которые затем выводятся из организма через желчь и мочу.

Забота о здоровье печени — важный аспект общего благополучия. Для того чтобы обеспечить оптимальную работу печени, важно включить в свой рацион продукты, способствующие ее восстановлению и укреплению.

Разнообразие овощей, богатых глютамином

Спаржа, шпинат, арбуз, груши, тыква (кабачок), картофель, брокколи, цветная капуста и другие крестоцветные овощи богаты глютамином — веществом, способствующим не только здоровью печени, но и обеспечивающим стимуляцию мозга и поддержание иммунной системы.

Глютамин помогает печени справляться с нагрузкой, связанной с нейтрализацией вредных веществ и отходов. Регулярное употребление этих овощей в пищу способствует естественному обновлению клеток печени и повышает её эффективность.

Мощь чеснока и лука

Чеснок, лук-шалот, лук и зелёный лук содержат диаллиловый тиоэфир — биологически активное вещество, способствующее активации производства глутатиона. Глутатион является мощным антиоксидантом, который помогает защитить печень от оксидативного стресса и негативного воздействия вредных факторов.

Регулярное включение чеснока и разных видов лука в рацион помогает поддерживать оптимальное функционирование печени и способствует её естественной регенерации.

*Данная информация носит исключительно рекомендательный характер и не является призывом к действию.

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5 шагов к ЗДОРОВЬЮ ПЕЧЕНИ | Что делать, чтобы защитить печень?