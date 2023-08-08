Эксперт Паулина Ли рассказала о пользе рыбы в рационе худеющих

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Паулина Ли утверждает, что рыба в рационе помогает в борьбе с лишним весом, при этом из нее можно приготовить множество аппетитных блюд, а еще она крайне полезна.

Фото: traveltimes .ru

Какая рыба особенно полезна для похудения:

По словам специалиста, еженедельно следует есть две-три порции рыбы. И вот самые полезные сорта для тех, кто желает похудеть.

Треска

Треска содержит витамин В, минералы, много белка и мало жира. Приводит в норму метаболизм, помогает укрепить нервную систему, высвобождает энергию из пищи.

Палтус

Палтус является прекрасным источником белка для худеющих. Он содержит фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12. Последний помогает в процессе похудения.

Сардины

Сардины в консервах богаты железом, витамином D и жирами омега-3, которые обладают противовоспалительным эффектом, улучшают состояние костей и сердца. А ещё сардины надолго оставят вас сытыми.

Лосось

Лосось богат жирными кислотами омега-3. Они обеспечивают правильную работу лёгких, мозга и иммунной системы, ускоряют метаболизм.

Тунец

Тунец содержит много питательных веществ, жирных кислот омега-3, витамин D и селен. Однако с этой рыбой лучше быть осторожными, поскольку она склонна накапливать ртуть.

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