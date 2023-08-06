Врач-гастроэнтеролог Вялов: безалкогольные газированные напитки губят печень

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безалкогольные газированные напитки могут представлять опасность для человека с учётом объёмов, в которых их потребляют в тёплое время года. В составе имеются ингредиенты, негативно влияющие на организм в целом. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своём Telegram-канале, пишет "Российская газета".

Фото: ru.freepik.com

Он отметил, что в современной газировке обычно нет сахара, состоящего из молекулы глюкозы и фруктозы. Зато достаточно "просто фруктозы", которая нарушает обмен веществ в клетке печени, провоцируя в итоге жировое воспаление органа.

"Ухудшает ситуацию с печенью — практически наравне с алкоголем", — отметил гастроэнтеролог.

Кроме того, сам газ оказывает негативное влияние. Данный компонент нарушает работу желудка, может привести к раку пищевода.

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О вреде газировки