Медики: газированные напитки негативно влияют на почки

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики высказывают свою озабоченность по поводу газированных напитков, как обычных, так и диетических, и их влияния на здоровье почек.

Исследования показывают, что высокое содержание сахара в таких напитках может привести к хроническим заболеваниям почек. Даже умеренное употребление газировки может негативно сказаться на состоянии наших почек и общем здоровье.

Но причины ограничиваются не только сахаром. Газированные напитки также содержат фосфорную кислоту, которая может способствовать образованию почечных камней, вызывая дополнительные проблемы и неприятности.

Но следует отметить, что развитие хронической болезни почек зависит не только от потребления газировки, но и от других факторов, таких как

физическая активность,

диета

и давление.

Курение также оказывает сильно негативное воздействие на состояние почек.

В целом, важно осознавать, что газировка является напитком, который может нанести вред нашим почкам, особенно при регулярном потреблении. Поэтому для сохранения здоровья почек и общего благополучия рекомендуется ограничить потребление газированных напитков и обратить внимание на более здоровые альтернативы.

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