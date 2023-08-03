Два раза кипяченая вода опасна для здоровья, заявили ученые КНР

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кипячение воды — распространённая практика, позволяющая очистить ее и сделать безопасной для употребления. Однако последние исследования, проведенные китайскими учеными, показывают, что кипячение воды более одного раза не приводит к эффективному уничтожению микробов и химических веществ. Более того, оно может усилить их воздействие на организм человека.

Фото: ubirai.ru

В ходе этого новаторского эксперимента были протестированы различные типы воды, включая речную, водопроводную и бутилированную. После двойного кипячения все эти воды по-прежнему содержали живые бактерии. Кроме того, было обнаружено значительное увеличение содержания нитратов и фторидов. Такое повышенное содержание вредных веществ может привести к развитию различных заболеваний.

Присутствие живых бактерий и повышенная концентрация нитратов и фторидов в воде, прошедшей двойное кипячение, вызывают опасения по поводу потенциального риска для здоровья, связанного с её потреблением. Известно, что нитраты превращаются в нитриты, которые могут быть опасны для младенцев и беременных женщин. Фториды, поступающие в организм в избытке, могут привести к флюорозу зубов и скелета.

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