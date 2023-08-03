Введение в России акциза на этанол чревато внезапным скачком цен на лекарства. Подорожать могут назначаемые пациентам с пневмонией корвалол и бромгексин, а также выписываемый при опухоли яичников препарат этопозид.
Представители фармацевтических ассоциаций уже направили письменное обращение на имя руководителя российского правительства Михаила Мишустина, сообщают корреспонденты "Ведомостей".
Речь идёт о спиртосодержащих лекарствах, в том числе и о тех, которые входят в перечень жизненно важных.
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