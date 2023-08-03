Российские фармацевты заявили о риске повышения цен на лекарства из-за акциза на этанол

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Введение в России акциза на этанол чревато внезапным скачком цен на лекарства. Подорожать могут назначаемые пациентам с пневмонией корвалол и бромгексин, а также выписываемый при опухоли яичников препарат этопозид.

Фото: СК РФ

Представители фармацевтических ассоциаций уже направили письменное обращение на имя руководителя российского правительства Михаила Мишустина, сообщают корреспонденты "Ведомостей".

Речь идёт о спиртосодержащих лекарствах, в том числе и о тех, которые входят в перечень жизненно важных.

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