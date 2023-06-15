"Фонтанка.ru": врачи рассказали, какие лекарства будет нельзя принимать за рулём

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России занялись составлением нового списка лекарств, запрещённых к приёму водителям автотранспорта. И перечень этот довольно внушительный. Теперь нельзя будет садиться за руль даже после таблетки от аллергии или диареи.

Фото: pixabay.com

Правительство одобрило поправки в КоАП, которые предусматривают наказание для водителей за приём ненаркотических средств, которые вызывают так называемое лекарственное опьянение. И речь идёт уже не о корвалоле, а о препаратах, которые принимают многие, не подозревая, что могут лишиться прав. О том, какие лекарства окажутся под запретом для водителей, рассказали "Фонтанке" специалисты Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга.

Врачи отметили, что среди лекарств есть препараты, не имеющие отношения к наркотическим, но они могут оказать воздействие на организм и привести к печальным последствиям, когда человек занят делом, требующим большой концентрации внимания. Среди них — анестетики и средства для наркоза, анальгетики, антипсихотики, бензодиазепины, барбитураты, антидепрессанты, противосудорожные средства и антигистаминные препараты.

Принимая решение об их приёме перед поездкой, водители должны внимательно читать инструкцию, где описаны побочные действия. И если там указаны сонливость или бессонница, головокружение, угнетение центральной нервной системы, то принимать такие лекарства будет нельзя. То есть хроническим больным придётся положить права в тумбочку и ездить на общественном транспорте, заключает автор статьи.

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За какие лекарства лишают прав | Автоблог Артема Краснова