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Из-за синяка на глазу у малыша ему диагностировали рак

2:26
Здоровье

13-месячной Харпер Уокер и ее родителям, Дженни Хаддарт и Адаму Уокеру, предстояло пережить тяжелый шок, когда в феврале 2023 года они заметили небольшой синяк под правым глазом дочери, сообщает "Индепендент". На первый взгляд, это казалось незначительной травмой, но со временем синяк стал все больше и перерос в серьезное заболевание.

Из-за синяка на глазу у малыша ему диагностировали рак
Фото: Джем Пресс/Дженни Хаддарт

Через четыре недели родители заметили, что глаз Харпер изменил свою форму и не находится на одной линии с другим глазом. В этот момент улыбчивая девочка продолжала радовать своих родителей своим характерным настроением, но они все равно ощущали тревогу и решили обратиться к терапевту. Однако первое посещение не принесло успокоения, и им было предложено вернуться через несколько недель.

Ситуация усугубилась, и родители обратились за помощью в службу 111, где им посоветовали обратиться в неотложную помощь. В итоге Харпер была направлена в глазную больницу, где ей было назначено сканирование и анализы. Оттуда ее перенаправили к команде онкологии, и результаты обследования были шокирующими — у нее была обнаружена четвертая стадия нейробластомы высокого риска, опухоль развивалась из незрелых нервных клеток в различных частях тела.

Для родителей это было настоящим испытанием. Они были в шоке, мир казался остановившимся. Харпер немедленно начала лечение, включая химиотерапию, а затем планировалась операция по удалению опухоли из почки. Далее предстояла высокодозная химиотерапия с последующим возвращением стволовых клеток, лучевая терапия, нацеленная на первоначальный источник рака, и иммунотерапия для обнаружения и уничтожения раковых клеток.

Харпер продолжает справляться с лечением, и ее семья надеется на положительные результаты. Она сохранила свою искру и улыбку, несмотря на потерю волос. Ее родители поддерживают ее на этом тяжелом пути и надеются на успех лечения. Харпер еще не ходит из-за слабого равновесия, но она пытается и медленно набирается сил.

Для семьи Харпер это невероятно сложное испытание, но они решили оставаться сильными и бороться, чтобы преодолеть рак вместе с их маленькой дочерью.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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