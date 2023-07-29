Бабушка с редким раком, который привел к ампутации, поделилась первым предупреждающим знаком

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ширли Парнелл, 75-летняя женщина из Кингс-Лэнгли, Хартфордшира, столкнулась с тяжелым испытанием, когда в июле 2022 года у нее была замечена шишка на лодыжке. Изначально Ширли предполагала, что это нечто временное и лечимое, но после нескольких обследований ей поставили страшный диагноз — редкая веретеноклеточная саркома, которая требовала ампутации ноги.

Фото: Коллект/Роберт Маллоус

Перед ней встала трудная дорога восстановления и адаптации к жизни с протезом. Но Ширли не опустила руки и намеревалась вернуться к своей страсти — танцам. Сосредоточившись на своей цели, она мотивировала себя на пути к выздоровлению.

К несчастью, вскоре после операции ей был поставлен еще один тяжелый диагноз — метастазирующий рак легких. Ширли испытала разочарование и беспокойство, но решительно двигалась вперед, помня, что ее родители дожили до долгих лет, и она готова сражаться.

Через мучительные недели физической реабилитации и обучения ходьбе с протезом, Ширли поставила перед собой новую цель — танцевать на свадьбе своей подруги. Она непрестанно тренировалась и несмотря на сложности, смогла совершить это великолепное достижение, танцуя на свадьбе со своим любящим мужем.

В настоящее время Ширли остается под наблюдением в больнице, проходит регулярные обследования и продолжает бороться с раком. Ее сила воли и решимость восхищают окружающих, и она использует свой опыт, чтобы помогать другим, собирая средства для благотворительной организации Королевской национальной ортопедической больницы в рамках кампании «Невозможное возможно».

Ширли Парнелл — пример того, как сильная воля и поддержка окружающих могут помочь преодолеть самые сложные испытания и достичь поставленных целей, даже в условиях серьезного заболевания. Ее история вдохновляет и демонстрирует, что никогда не стоит сдаваться перед трудностями жизни, и всегда есть возможность наслаждаться моментами радости и победами.

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