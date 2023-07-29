Всё больше молодых людей в России страдают от опасных последствий коронавируса

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество пациентов с асептическим некрозом головки бедра в российских больницах продолжает увеличиваться. Особенно заметен рост среди возрастной группы от 30 до 40 лет. Кандидат медицинских наук и заведующий травматологическим отделением СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова Александр Кравцов поделился своими предположениями с источником "Фонтанка" относительно возможной связи развития этой болезни с осложнениями коронавируса.

Фото: vn-med.ru

Выявление данного недуга оказывается непростым из-за неявных симптомов. У пациентов возникают признаки, которые могут быть ошибочно связаны с остеохондрозом поясничного отдела, такие как боли в ноге при ходьбе, дискомфорт в паху и боли в пояснице. Несвоевременное и неправильное диагностирование может привести к микроперелому головки бедра. Для раннего выявления недуга наиболее эффективным методом является применение аппарата МРТ.

Кравцов объяснил, что морфология и генез болезни изначально связаны с патологией сосудов, то есть повышенным тромбообразованием.

"Ковид, как известно, повреждает эндотелий сосудов, что приводит к образованию тромбов, это его самое распространенное и серьёзное осложнение. В зависимости от того, в каком органе или системе коронавирус повреждает сосуд, нарушается его кровоснабжение", — рассказал врач.

Рост заболеваемости вызывает серьёзную озабоченность среди медицинских специалистов. Особое внимание уделяется ранней и точной диагностике этого состояния, чтобы предотвратить его прогрессирование и возможные осложнения.

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