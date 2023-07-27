Врач рассказала, как с помощью вишнёвой наливки бороться с последствием COVID-19

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская назвала необычное средство для борьбы с осложнениями коронавируса.

Фото: pixabay.com

Переболевшие COVID-19 жалуются на тяжёлые последствия. Малиновская отметила, что остаточные явления коронавируса можно преодолеть с помощью вишни.

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Малиновская отметила, что доступная в летний сезон ягода помогает бороться с образованием тромбов, что является одним из частых проявлений перенесённого коронавируса.

"При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму", — цитирует слова физиотерапевта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Вещества, содержащиеся в мякоти вишни, по словам врача, снижают свёртываемость крови и мешают образованию тромбов.

Малиновская объяснила, что лучше всего есть ягоду в свежем виде, однако в меру можно её употреблять в виде компота, варенья и даже вишнёвой наливки.

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