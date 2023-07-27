Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская назвала необычное средство для борьбы с осложнениями коронавируса.
Переболевшие COVID-19 жалуются на тяжёлые последствия. Малиновская отметила, что остаточные явления коронавируса можно преодолеть с помощью вишни.
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Малиновская отметила, что доступная в летний сезон ягода помогает бороться с образованием тромбов, что является одним из частых проявлений перенесённого коронавируса.
"При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму", — цитирует слова физиотерапевта интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Вещества, содержащиеся в мякоти вишни, по словам врача, снижают свёртываемость крови и мешают образованию тромбов.
Малиновская объяснила, что лучше всего есть ягоду в свежем виде, однако в меру можно её употреблять в виде компота, варенья и даже вишнёвой наливки.
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