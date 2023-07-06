В МГМУ Сеченова рассказали, какие нарушения психики характерны для переболевших COVID-19

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В МГМУ Сеченова сообщили, что у половины переболевших COVID наблюдаются проблемы с психикой.

Фото: REX/ Shutterstock

Учёные выяснили, что после выздоровления от коронавируса у людей возникают нарушения когнитивных функций. Это сопровождается депрессией и тревогой.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин перечислил самые негативные последствия длительного течения коронавируса.

Перенесшие COVID-19 рассказывают, что их мучает "мозговой туман": им трудно сосредоточиться, наблюдаются проблемы с памятью.

"Они жаловались на упадок сил, повышенную утомляемость, нарушенный ночной сон, снижение трудоспособности, утрату интереса к прежней деятельности", — цитирует "Газета.Ru" слова доктора медицинских наук, профессора Марины Кинкулькиной.

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