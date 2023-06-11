Терапевт Кондрахин назвал самые тяжёлые последствия длительного течения коронавируса

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительный коронавирус может негативно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также стать причиной возникновения астенического синдрома. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: https://www.mk.ru

По словам специалиста, последние исследования показали, что самыми тяжёлыми последствиями после затяжного коронавируса для здоровья человека являются сосудистые патологии, нарушение нервной деятельности и астенический синдром.

Врач заявил, что при длительном коронавирусе страдает нервное волокно, и начинают проявляться такие симптомы, как бессонница, нарушения памяти, повышенная утомляемость, слабость и рассеянность.

Ещё одно достаточно распространённое осложнение — это нарушение ритма сердца, заключил собеседник издания.

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Осложнения после коронавируса