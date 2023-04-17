Independent: миру угрожает новый опасный вариант коронавируса "артур"

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространению нового штамма коронавируса "артур" многие страны мира успешно противостоять не смогут, так как меры по борьбе с COVID-19 они свернули. Об этом пишет The Independent.

По всему миру передовицы газет посвящены новому варианту коронавируса, из-за которого растёт число заболевших, отмечает издание. Вскоре он может стать доминирующим штаммом, предупредили учёные.

Многие страны теме временем сократили объём тестирований, вакцинаций и отслеживания контактов больных. Поэтому в случае новой волны смертельного штамма коронавируса дать ему отпор они будут не готовы.

Британскому правительству остаётся только надеяться, что "артур" последует примеру новых штаммов и не будет настолько смертельным, как первые варианты в начале пандемии. В противном случае властям придётся ввязаться в беспорядочную борьбу по ограничению его распространения, заключил автор статьи.

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