Врач Гелашвили объяснила, в каких случаях любовь становится психическим расстройством

Если человек преследует своего партнёра и полностью сконцентрирован на нём, речь может идти о психическом расстройстве, а не о любви. Такое мнение выразила эндокринолог Тамара Гелашвили.

Фото: REX/Shutterstock

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, при подобных расстройствах пациенты жалуются на ухудшение качества сна, нарушение сердечного ритма и появление аллергических реакций. Эксперт добавила, что люди, столкнувшиеся с психическим расстройством, мечтают регулярно находиться с человеком, к которому испытывают тёплые чувства.

"Им хочется закрыть партнёра дома и держать только при себе. Это маниакальное состояние", — отметила Гелашвили.

Ранее клинический психолог Юлия Ицкова призвала россиян не игнорировать проблемы в отношениях и регулярно разговаривать друг с другом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.