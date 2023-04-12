Психолог: "Люди в паре не разговаривают, и это проблема"

6:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Представьте — вы в отношениях, все признаки влюбленности на лицо, как вдруг выявляется эта самая пресловутая разница взглядов, именно тогда мы попадаем в ментальную ловушку: "стерпится, слюбиться", "я ему докажу, покажу, исправлю, изменю эти взгляды" и т. д. Чем больше разница между вашими представлениями о прекрасном, тем больше дельта вашего разочарования партнёром. А в эту дельту мы относим — обиды, претензии, недовольство и прочие проявления себя из "детской позиции".

Почему из детской? Потому что люди во взрослой позиции умеют слушать, слышать, коммуницировать, договариваться и идти на компромиссы. Или не идти. Это тоже выбор. Но тогда взрослые люди чётко и честно осознают для себя и в состоянии донести это до своего партнёра, что "такое видение дальнейших взглядов на жизнь для меня неприемлемо", и расходятся.

Часто взгляды на жизнь сильно меняются в процессе совместной жизни под влиянием ряда обстоятельств или жёсткой переоценки ценностей. Как правило, это происходит после стрессовых ситуаций — аварий, смерти какого-то значимого человека (ребёнка, родителя, друга), насилия и т. д. И чтобы выйти из состояния стресса, организм пускает всю энергию на восстановление и "интуитивно" сбрасывает балласт в виде: отживших отношений, нелюбимой работы, токсичных родственников/друзей и т. д.

Но это экстренные случаи, не все в них попадают, а вот понимание, что у нас любимым разные взгляды на жизнь случается довольно часто. В чём секрет? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru клинический психолог Юлия Ицкова.

У вас с партнёром разные взгляды на жизнь? В чём причина?

Гормонально-эволюционная причина.

Природа подарила нам "розовые очки". Эффект, который длится от полугода до полутора лет, ровно для того, чтобы за это время пара могла обзавестись потомством, то есть продолжить человечество на Земле. Всё. Зачастую через полтора года отношений, женщина как будто выходит из морока, розовые очки разбиваются вдребезги, а она уже — жена, мать, с поварешкой наперевес готовит первое, второе, третье, компот, а все мечты о карьере забыты и красный диплом престижного вуза пылится на антресолях. А вроде адекватная была…говорит она сама себе, с недоумением глядя на себя. А где были мои глаза? — второй по популярности вопрос… А это всё гормоны и никакого мошенничества.

Отсутствие налаженной коммуникации.

Люди в паре не разговаривают. За редким исключением. А потом в процессе уже совместной жизни, когда там не только любовь, но и двое детей, ипотека и больные родители, выясняется, что у них разные взгляды на жизнь. Она хотела в старости жить в горах Приэльбрусья, пить вино и шить шапки из шкур горных баранов в уединении, только с любимым человеком, а он — видит себя активным, бодрым, путешествующим в компании детей, внуков, собак и знакомых. Соответственно, уже сейчас она присматривает себе домик на Эльбрусе, а он все деньги тратит на коллективные гуляния. В результате — обиды и непонимание.

Психологи по семейным отношениям выделяют список тем, которые ВАЖНО прояснить ещё до вступления в брак, на стадии знакомства, когда гормональная привязка ещё не настолько сильна, а рациональное мышление и адекватное восприятие реальности ещё не покинули чат.

Цели на жизнь.

Как правило, в течение жизни они меняются. И это нормально. Но уже сейчас, на этапе начала создания отношений если они вам непонятны, не откликаются — это не ваш человек.

Долговые обязательства (кредиты, ипотеки, алименты — всё сюда.)

Казалось бы, зачем я буду лезть в чужую жизнь, но потом эта жизнь может стать общей, а вы будете неприятно удивлены.

Отношение к детям — чужим реальным, вашим предполагаемым, "бывшим" (те, которые проживают с бывшими жёнами/мужьями).

Детали собственной биографии.

Историй о том, что в момент бракосочетания невеста впервые услышала настоящее имя жениха, — не так уж и мало. А сколько ещё фактов мы можем утаить, сочтя их малозначительными.

Информация о прошлой личной жизни.

Не вся, но основные моменты, чтобы потом не было мучительно больно, когда в дверь постучит бывший муж, потерявшийся 10 лет назад родитель или ещё какой-нибудь призрак из прошлого. Рассказывать партнёру о ВСЕХ своих бывших — не про это.

Своё состояние здоровья и здоровья родственников.

Это важно. И не только про наследственность, но и про эмоциональный и финансовый ресурс, который необходим, если вдруг вы смотрите за больной бабушкой, а партнёру об этом решили не говорить.

Общие ценности.

Да, они меняются. Но если сейчас вы уже по ним не совпадаете, то тут будет сложно. Она про уют, теплоту и близость. Он — про скорость, кайф и путешествия. Сначала им будет интересно, именно за счет этой разницы, но потом эти же несовпадения по основным моментам будут триггерить.

Склонности, привычки, интересы, хобби.

Психосексуальная ориентация (фантазии, фетиши, предпочтения в сексе и т. д).

Представления о ролях и функционале в семье.

Говорят, любовная лодка разбилась о быт. А она разбилась о то, что изначально каждый "что-то своё имел в виду".

Финансовые вопросы (вид бюджета, способы заработка, кто ведёт бюджет, кто и как им может распоряжаться).

Политика.

Религия.

Даже прожив не один десяток лет вместе, будет интересно и познавательно спросить своего партнёра об этих пунктах. Сверить свой внутренний компас с тем, а туда ли вы плывёте. А точно ли вы сами хотите этого же?

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Разные интересы в паре. Повод разойтись?