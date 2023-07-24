Терапевт объяснил, какими опасностями для здоровья грозят частые перелёты

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт, главврач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин рассказал, какими опасностями для здоровья грозят частые перелёты.

Фото: pulkovoairport.ru

Врач в разговоре с изданием "Вести Подмосковья" напомнил, что летать чаще 1-2 раз в месяц нежелательно для здоровья, потому что в противном случае могут обостриться хронические заболевания — сердечно-сосудистые, болезни ЖКТ, остеохондроз позвоночника, патологии печени и почек.

"Вдобавок продолжительная неподвижность вместе с гипоксией и низкой влажностью воздуха может повлечь развитие тромбофлебита — воспаления стенок вен, которое приводит к образованию тромбов. В группе риска — люди с избыточным весом, пожилые граждане и те, у кого имеется генетическая предрасположенность", — добавил терапевт.

Также во время полётов граждане часто жалуются на головную боль и метеоризм, не исключены воспалительные процессы в ухе и носоглотке. А ещё в замкнутом пространстве самолёта можно легко подхватить инфекции, передающиеся бытовым и воздушно-капельным путём, добавил врач.

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