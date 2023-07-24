Кардиолог Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения "плохого" холестерина

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Семь продуктов, которые помогут снизить уровень "плохого" холестерина, назвал врач-кардиолог Олег Варфоломеев. Об этом пишет "МедикФорум".

Фото: fonstola.ru

По словам специалиста, к таким продуктам относится тёмный шоколад, в котором содержится 70 и более процентов какао. В нём есть флавоноиды и антиоксиданты, способные оказать на здоровье сердца положительное влияние.

Другие продукты, снижающие холестерин: коричневый рис, овёс, ячмень и цельнозерновой хлеб. Полностью избегать жиров также не стоит, поскольку не все они одинаковы, заметил доктор. Отличным источником омега-3 жирных кислот являются холодноводная рыба (скумбрия, лосось, сардины, форель), добавил эксперт.

Скрытые в орехах жиры могут пойти на пользу сердцу и улучшить уровень холестерина. Но употреблять их стоит в умеренных количествах, заметил собеседник издания.

Основными продуктами для снижения холестерина являются фрукты и овощи, заключил врач.

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