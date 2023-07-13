Телеканал "Доктор": кардиологи составили меню на неделю для здорового сердца

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Формулу самого здорового питания для сердца и сосудов смогла вывести международная группа учёных, сравнив питание почти 250 тысяч человек из 80 стран. Результаты исследования коллег обобщили эксперты и назвали пять важных принципов идеального меню на неделю, сообщает телеканал "Доктор".

Фото: Минздрав РФ

1. Фрукты или овощи должны входить в каждый приём пищи. Самыми полезными для сердца являются хурма, бананы, гранат, тыква, лук, болгарский перец, помидоры.

2. Молочные продукты необходимо употреблять дважды в день. В их состав входят калий и кальций, защищающие от стенокардии и гипертонии.

3. Диета один раз в день дополняется орехами. Идеально подходят миндаль, грецкие орехи, кедровые орешки, фундук и фисташки, которые помогают нормализовать артериальное давление, снизить уровень холестерина и повысить эластичность стенок сосудов.

4. На гарнир бобовые, которые нормализуют уровень холестерина и защищают от воздействия свободных радикалов, употреблять нужно три-четыре раза в неделю.

5. Рыбу стоит есть минимум два раза в неделю, при этом она должна быть не жареной. Снизить риск тромбоза и улучшить кровоток помогают содержащиеся в рыбе длинноцепочечные омега-3 полиненасыщеные жирные кислоты.

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