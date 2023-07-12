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ETNT: исследователи назвали десять популярных продуктов и напитков, уничтожающих кишечник

1:11
Здоровье

К проблемам с пищеварением, иммунной системой и даже психическим здоровьем может привести нарушение микробиома кишечника. Исследователи составили список из десяти продуктов и напитков, которые могут при избыточном употреблении нанести вред кишечнику и нарушить его баланс, сообщает портал Eat This Not That!

ETNT: исследователи назвали десять популярных продуктов и напитков, уничтожающих кишечник
Фото: /Shutterstock/

Так, первое место в списке занял фаст-фуд, который многие люди предпочитают из-за его удобства, экономии времени и приятного вкуса. Однако он является одним из наиболее опасных врагов для здоровья кишечника, поскольку способен нарушить его баланс и привести к различным проблемам. Учёные нашли связь между потреблением фаст-фуда и развитием синдрома раздраженного кишечника, болезни Крона и язвенного колита.

Врагами кишечника являются также продукты с высоким содержанием сахара (печенье, пирожные, пончики, кексы и подобные изделия), солёная пища, красное и обработанное мясо (колбаса и бекон), искусственные подсластители, соевое масло, газированные напитки, подслащённые сахаром и алкоголь в большом количестве.

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САМЫЕ ВРЕДНЫЕ продукты для кишечника!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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