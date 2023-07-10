Эксперты считают, что ряд продуктов можно есть сколько угодно и при этом не волноваться по поводу лишних килограммов. О них рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, ориентироваться стоит на правило здоровой тарелки, а есть можно всё, что нужно организму. На этой тарелке в рекомендованных пропорциях (половина — овощи, четверть — сложные углеводы, четверть — белки), должны быть следующие продукты:
Кроме того, стоит запомнить, что даже очень полезная еда, использованная на ночь, всё равно отложится в виде жира. Поэтому крайне важно установить правильный режим питания. Также необходимо следить и за тем, как готовятся блюда. Оптимальным решением будет запекание, приготовление на пару и отваривание, заключила диетолог.
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