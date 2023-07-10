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Диетолог Мансурова назвала продукты, которые можно есть без ограничений и не толстеть

1:10
Здоровье

Эксперты считают, что ряд продуктов можно есть сколько угодно и при этом не волноваться по поводу лишних килограммов. О них рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с aif.ru.

Диетолог Мансурова назвала продукты, которые можно есть без ограничений и не толстеть
Фото: all-dieta.ru

По словам специалиста, ориентироваться стоит на правило здоровой тарелки, а есть можно всё, что нужно организму. На этой тарелке в рекомендованных пропорциях (половина — овощи, четверть — сложные углеводы, четверть — белки), должны быть следующие продукты:

  1. Огурцы.
  2. Шпинат.
  3. Крестоцветные.
  4. Авокадо.
  5. Кабачки.
  6. Баклажаны.
  7. Яйца.
  8. Рыба.
  9. Бобовые.
  10. Мясо.
  11. Творог.
  12. Овсянка.
  13. Яблоки.

Кроме того, стоит запомнить, что даже очень полезная еда, использованная на ночь, всё равно отложится в виде жира. Поэтому крайне важно установить правильный режим питания. Также необходимо следить и за тем, как готовятся блюда. Оптимальным решением будет запекание, приготовление на пару и отваривание, заключила диетолог.

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Как есть и не толстеть. 4 правила стройных людей
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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