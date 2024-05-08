Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладкая гречневая каша в мультиварке: вкусное и полезное начало дня
Ветеринары дали ответ, какую воду давать кошке
Medical Xpress: пересадка органов может изменить личность человека
Rolls-Royce обновляет Cullinan до версии Series II, добавляя новые технологии
Названа польза фиников для здоровья
Анастасия Ивлеева рассказала о возможном возвращении к съемкам в "Орле и решке"
Только вода понадобится для орхидеи
Пять детокс-соков для преображения кожи: откройте секрет природной красоты
Айза-Лилуна Ай заявила, что не собирается давать бывшим партнерам второй шанс
Шашлыки теперь легальны: новые правила для дачников

Приготовление шашлыков на дачах хотят узаконить

1:13
Недвижимость

Дачникам в скором времени может быть разрешено использовать закрытые мангалы для приготовления шашлыков без риска получить штраф в размере 15 тыс. рублей. Вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил не только отменить данные штрафы, но и компенсировать их тем, кто уже был оштрафован. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость". Даванков обратился с данной инициативой к министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову.

Приготовление шашлыков на дачах хотят узаконить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно действующим нормам, приготовление пищи на открытом огне или использование мангала на расстоянии менее пяти метров от жилых построек может влечь штраф до 15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ. Однако Даванков указывает на то, что во время майских праздников большинство россиян предпочитают готовить шашлыки, причем многие используют безопасные закрытые мангалы, которые и предлагается легализовать.

Если инициатива получит поддержку, соответствующий проект постановления будет представлен для рассмотрения в Госдуму.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Полина Гагарина на репетиции проводит время с возлюбленным Миковым
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Nature Communications: выявлены новые аспекты в общении кашалотов
Эксперт спрогнозировал объём взаимных инвестиций между РФ и ОАЭ
Плетёное дерево станет украшением для вашего сада
Россиянин напился в отеле Таиланда и был обнаружен без признаков жизни
СК "Абсолют Страхование" застраховала проект "Война и мир генерала Куропаткина"
Почему опасно есть за рабочим местом: главные причины
Тарханов перечислил причины плохой игры ЦСКА
Эксперты рассказали, как узнать породу кошки
Toyota готовится к рекордным ежегодным прибылям благодаря высокому спросу на гибриды
Пять утренних ритуалов для энергичного и продуктивного дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников