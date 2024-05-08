Шашлыки теперь легальны: новые правила для дачников

Приготовление шашлыков на дачах хотят узаконить

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дачникам в скором времени может быть разрешено использовать закрытые мангалы для приготовления шашлыков без риска получить штраф в размере 15 тыс. рублей. Вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил не только отменить данные штрафы, но и компенсировать их тем, кто уже был оштрафован. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость". Даванков обратился с данной инициативой к министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову.

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Согласно действующим нормам, приготовление пищи на открытом огне или использование мангала на расстоянии менее пяти метров от жилых построек может влечь штраф до 15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ. Однако Даванков указывает на то, что во время майских праздников большинство россиян предпочитают готовить шашлыки, причем многие используют безопасные закрытые мангалы, которые и предлагается легализовать.

Если инициатива получит поддержку, соответствующий проект постановления будет представлен для рассмотрения в Госдуму.