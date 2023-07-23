Эксперты рассказали, как защитить печень от токсинов.
Специалисты отмечают, что проблемы со здоровьем печени могут возникать из-за таких факторов, как отравление токсинами, переедание, употребление жирной пищи и фастфуда, нарушение обмена веществ, а также лишний вес. Однако помочь восстановиться и поддержать здоровье печени можно за счёт определённого рациона питания. Об этом сообщает thevoicemag.
По словам экспертов, для поддержания здоровья органа следует включить в свой ежедневный рацион питания такие продукты, как свёкла, капуста, семена льна, миндаль, авокадо и чеснок.
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