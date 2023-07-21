Врач-невролог рассказала, какие болезни провоцируют деменцию

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова в беседе с Pravda. Ru объяснила, как уберечь себя от деменции.

Фото: grafmag.pl

Медик рассказала, что сосудистая деменция — это нарушение кровоснабжения головного мозга.

"Головной мозг получает меньше кислорода. И, соответственно, начинаются процессы атрофии коры головного мозга, это серое вещество, и белого вещества, это проводящие пути. И, собственно говоря, нарушаются межнейронные связи, ухудшается память прежде всего и другие навыки, приобретённые в течение жизни", — объяснила врач.

Суворинова отметила, что 100% способа избежать деменции сейчас нет.

"Считается, что нужно тренировать память, нужно стараться нагружать интеллектуально себя, такую активную работу вести, учить стихи, языки, новые маршруты, вообще чему-то постоянно новому обучаться, то есть держать свой головной мозг в состоянии повышенной активности. Как мы тренируем мышцы, так мы тренируем и нейроны головного мозга и пытаемся их активировать. Это вот такой простой, не то, что простой, но вполне доступный способ", — рассказала невролог.

Врач рассказала о пользе физической активности, в процессе которой головной мозг получает больше кислорода.

Она рекомендовала следить за состоянием сердечно-сосудистой системы — принимать препараты, следить за давлением, за сахаром.

Невролог назвала заблевания, которые увеличивают риск развития деменции.

"Это хронические заболевания — сахарный диабет, всевозможные аритмии, гипертоническая болезнь, которые, соответственно, приводят к энцефалопатии дисциркуляторной и нарушениям со стороны головного мозга", — рассказала медик.

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Сосудистая деменция, лечение © Vascular dementia, treatment