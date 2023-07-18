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PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота за две недели

1:01
Здоровье

Чтобы избавиться от жира в нижней части живота, необходимо последовательно и осознанно подойти к этому процессу.

PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота за две недели
Фото: pixabay.com

Как сообщает ИА PrimaMedia, существуют пять эффективных способов, которые позволяют в течение двух недель сжечь лишние килограммы. Худеющим следует добавить в ежедневное расписание следующие пункты:

  1. Зарядка перед первым приёмом пищи;
  2. Употребление белкового завтрака, ускоряющего метаболизм;
  3. Увлажнение, то есть приём достаточного количества воды для поддержания обмена веществ и гидратации;
  4. Здоровые перекусы без переедания;
  5. Лёгкий ужин с овощами и белковыми продуктами.

Кроме того, в материале сказано, что закрепить результаты похудения можно с помощью здорового сна и избегания стрессовых ситуаций.

Ранее диетолог Маргарита Королёва посоветовала россиянам, желающим сбросить лишние килограммы, включить в меню зерновые, рыбу, мясо и птицу.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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