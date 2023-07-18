PrimaMedia: пять способов помогут сжечь жир внизу живота за две недели

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы избавиться от жира в нижней части живота, необходимо последовательно и осознанно подойти к этому процессу.

Фото: pixabay.com

Как сообщает ИА PrimaMedia, существуют пять эффективных способов, которые позволяют в течение двух недель сжечь лишние килограммы. Худеющим следует добавить в ежедневное расписание следующие пункты:

Зарядка перед первым приёмом пищи; Употребление белкового завтрака, ускоряющего метаболизм; Увлажнение, то есть приём достаточного количества воды для поддержания обмена веществ и гидратации; Здоровые перекусы без переедания; Лёгкий ужин с овощами и белковыми продуктами.

Кроме того, в материале сказано, что закрепить результаты похудения можно с помощью здорового сна и избегания стрессовых ситуаций.

Ранее диетолог Маргарита Королёва посоветовала россиянам, желающим сбросить лишние килограммы, включить в меню зерновые, рыбу, мясо и птицу.

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