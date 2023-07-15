Диетолог Королёва рассказала, что зерновые помогут быстро сбросить лишний вес

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, какие продукты следует включить в свой рацион питания худеющим.

Фото: agro-portal.su

По словам специалиста, людям, которые хотят сбросить лишний вес, следует включить в свой рацион питания зерновые, а также источники полноценного белка: рыбу, мясо и птицу. Об этом сообщает "Общественная Служба Новостей".

Королёва отмечает, что при похудении нужно придерживаться основного правила — разнообразное питание. Рацион также должен состоять из натуральных продуктов. Вдобавок диетолог подчеркнула, что перед тем, как начать сбрасывать вес, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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