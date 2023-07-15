Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, какие продукты следует включить в свой рацион питания худеющим.
По словам специалиста, людям, которые хотят сбросить лишний вес, следует включить в свой рацион питания зерновые, а также источники полноценного белка: рыбу, мясо и птицу. Об этом сообщает "Общественная Служба Новостей".
Королёва отмечает, что при похудении нужно придерживаться основного правила — разнообразное питание. Рацион также должен состоять из натуральных продуктов. Вдобавок диетолог подчеркнула, что перед тем, как начать сбрасывать вес, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.