Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Охлобыстин заступился за Машкова: морщить губки уточкой безнравственно
Диетолог Королёва назвала продукты, которые "ломают" сердечно-сосудистую систему
США проигрывают России в битве за важнейшую страну
Врач-диетолог Соломатина: пожилым людям можно пить до четырёх чашек чая в день
Метеоролог Шувалов рассказал, когда жара в регионах РФ сменится на ураганы
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту избиения ребёнка в детском саду
Украина вела запрет на курение общественных местах и рекламу табачных изделий
Политолог Пинчук: войска ВС РФ перейдет в наступление к конце лета, когда у ВСУ закончится потенциал
Генерал Скшипчак: обещания НАТО превратились в опасную карусель для Украины

Врач-диетолог Гинзбург назвал лучшую диету для стабилизации давления

0:53
Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой рацион питания помогает стабилизировать давление.

Врач-диетолог Гинзбург назвал лучшую диету для стабилизации давления
Фото: impuls24.com.ua

По словам специалиста, людям с повышенным давлением рекомендуется придерживаться DASH-диеты. Об этом сообщает Москва 24.

Данная диета включает в себя блюда, в которых содержится мало соли и сахара, белой муки, картофеля и риса. Такой рацион питания предусматривает употребление полезных жиров, таких как оливковое масло и рыбий жир, и ограничение вредных. Белую муку диетолог рекомендует заменить на муку грубого помола. Также следует больше употреблять круп, овощей, фруктов и ягод, поскольку в них содержится клетчатка.

Такая диета способствует улучшению самочувствия пациентов с гипертонией, отмечает Гинзбург.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Жить здорово". Супер-еда против давления. Продукты-помощники
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
К Фадееву всё вернулось бумерангом: Данилко обвинил продюсера в заговоре
Избегание нескольких продуктов поможет убрать опасные наслоения на сосудах — врач-кардиолог Погосова
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Самые дешёвые российские курорты этим летом назвал эксперт
Джонни Депп осенью приедет в Россию
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Последние материалы
Эндокринолог объяснила, поможет ли употребление коллагена омоложению кожи
Сестра Жанны Фриске призналась, что заплатила за ЭКО 800 тысяч рублей: "С первого раза всё получилось"
Гильдия актёров США готовится к забастовке из-за низкой оплаты труда
Собравшиеся в Вильнюсе поддерживают друг друга — им страшно
Зеленский раскритиковал НАТО за неготовность принять Украину в альянс: "Беспрецедентно и абсурдно"
4 важных правила планировании сада
Григорий Лепс вступился за Аллу Пугачёву, которая уехала вслед за мужем в Израиль
Завод Lada в Ижевске будет выпускать китайские автомобили
Долгов: Эрдоган ведёт двойную игру в интересах Турции на фоне противостояния Запада и РФ
Шукшина опубликовала пост о поведении Эрдогана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников