Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой рацион питания помогает стабилизировать давление.
По словам специалиста, людям с повышенным давлением рекомендуется придерживаться DASH-диеты. Об этом сообщает Москва 24.
Данная диета включает в себя блюда, в которых содержится мало соли и сахара, белой муки, картофеля и риса. Такой рацион питания предусматривает употребление полезных жиров, таких как оливковое масло и рыбий жир, и ограничение вредных. Белую муку диетолог рекомендует заменить на муку грубого помола. Также следует больше употреблять круп, овощей, фруктов и ягод, поскольку в них содержится клетчатка.
Такая диета способствует улучшению самочувствия пациентов с гипертонией, отмечает Гинзбург.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".