Врач-диетолог Гинзбург назвал лучшую диету для стабилизации давления

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой рацион питания помогает стабилизировать давление.

Фото: impuls24.com.ua

По словам специалиста, людям с повышенным давлением рекомендуется придерживаться DASH-диеты. Об этом сообщает Москва 24.

Данная диета включает в себя блюда, в которых содержится мало соли и сахара, белой муки, картофеля и риса. Такой рацион питания предусматривает употребление полезных жиров, таких как оливковое масло и рыбий жир, и ограничение вредных. Белую муку диетолог рекомендует заменить на муку грубого помола. Также следует больше употреблять круп, овощей, фруктов и ягод, поскольку в них содержится клетчатка.

Такая диета способствует улучшению самочувствия пациентов с гипертонией, отмечает Гинзбург.

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