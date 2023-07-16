Немецкими учёными найдена связь между сексуальным поведением человека и риском развития рака ротоглотки

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В журнале Cancers опубликованы результаты любопытного исследования. Учёные из Лейпцигского университета (Германия) пришли к выводу, что пациенты с раком ротоглотки, вызванным вирусом папилломы человека (ВПЧ), начали вести половую жизнь до 18 лет.

Фото: pixabay. com

В исследовании приняло участие более 600 человек. 317 из них имели диагноз рак головы и шеи, в том числе ротоглотки. Отмечается, что высокой сексуальной активности люди не имели, но их половая жизнь началась до совершеннолетия, также они употребляли алкоголь и курили.

ВПЧ передаётся половым путём, поэтому снизить риск заражения поможет вакцинация как девочек, так и мальчиков до их полового созревания.

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