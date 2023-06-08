The Sun: хриплый голос более трёх недель может быть признаком смертельно опасного рака

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хриплый голос, который человек отмечает у себя дольше трёх недель, может быть симптомом смертельно опасного заболевания — рака гортани. Это один из признаков данного заболевания.

Фото: https://vselekari.com/

The Sun сообщает, что лечение будет эффективным в том случае, если рак обнаружат как можно раньше. На какие симптомы нужно обратить внимание человеку, рассказывает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), которая приводит шесть ключевых симптомов рака гортани:

боль при глотании или затруднение глотания;

комок или опухоль на шее;

длительный кашель или одышка;

постоянная боль в горле или ухе;

пронзительный хрипящий шум при дыхании;

в тяжелых случаях затрудненное дыхание.

Также необходимо насторожиться, если изо рта исходит неприятных запах, появилась постоянная усталость, а вес стремительно уменьшается.

Специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, если голос остаётся хриплым более трёх недель, человек потерял около пяти кг веса, появилась одышка или кашель, который не проходит, дыхание стало шумным, а глотать стало больно.

Ранее сообщалось о трёх привкусах во рту, которые указывают на заболевания, в том числе смертельные.

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