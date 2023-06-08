Хриплый голос, который человек отмечает у себя дольше трёх недель, может быть симптомом смертельно опасного заболевания — рака гортани. Это один из признаков данного заболевания.
The Sun сообщает, что лечение будет эффективным в том случае, если рак обнаружат как можно раньше. На какие симптомы нужно обратить внимание человеку, рассказывает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), которая приводит шесть ключевых симптомов рака гортани:
Также необходимо насторожиться, если изо рта исходит неприятных запах, появилась постоянная усталость, а вес стремительно уменьшается.
Специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, если голос остаётся хриплым более трёх недель, человек потерял около пяти кг веса, появилась одышка или кашель, который не проходит, дыхание стало шумным, а глотать стало больно.
Ранее сообщалось о трёх привкусах во рту, которые указывают на заболевания, в том числе смертельные.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.