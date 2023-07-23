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Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности

1:07
Здоровье

Врач-диетолог Оксана Дмитриева представила список продуктов, которые особенно полезны для мозговой активности. Эти продукты доступны каждому и не требуют больших затрат:

Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности
Фото: digstraksi.com
  • Морская рыба, такая как скумбрия, селедка и сардина, богата веществами, благоприятными для мозга, включая омега-3, фосфор и цинк.
  • Орехи и семена, такие как фундук, макадамия, грецкие орехи и тыквенные семечки, содержат омега-3, кальций, белок, цинк и магний.
  • Яйца являются источником полезных микроэлементов, включая магний, цинк, витамины А и группу В.
  • Ягоды, такие как земляника, малина, клубника и голубика, содержат мощные антиоксиданты, которые помогают выводить токсины и препятствуют окислительному процессу.
  • Злаки, включая рис, гречку, овсянку и другие крупы, богаты витаминами группы В.

Регулярное употребление этих продуктов поможет поддерживать здоровье и активность мозга.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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