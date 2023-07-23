Врач-диетолог Оксана Дмитриева: Какие продукты способствуют мозговой активности

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Оксана Дмитриева представила список продуктов, которые особенно полезны для мозговой активности. Эти продукты доступны каждому и не требуют больших затрат:

Фото: digstraksi.com

Морская рыба , такая как скумбрия, селедка и сардина, богата веществами, благоприятными для мозга, включая омега-3, фосфор и цинк.

, такая как скумбрия, селедка и сардина, богата веществами, благоприятными для мозга, включая омега-3, фосфор и цинк. Орехи и семена , такие как фундук, макадамия, грецкие орехи и тыквенные семечки, содержат омега-3, кальций, белок, цинк и магний.

, такие как фундук, макадамия, грецкие орехи и тыквенные семечки, содержат омега-3, кальций, белок, цинк и магний. Яйца являются источником полезных микроэлементов, включая магний, цинк, витамины А и группу В.

являются источником полезных микроэлементов, включая магний, цинк, витамины А и группу В. Ягоды , такие как земляника, малина, клубника и голубика, содержат мощные антиоксиданты, которые помогают выводить токсины и препятствуют окислительному процессу.

, такие как земляника, малина, клубника и голубика, содержат мощные антиоксиданты, которые помогают выводить токсины и препятствуют окислительному процессу. Злаки, включая рис, гречку, овсянку и другие крупы, богаты витаминами группы В.

Регулярное употребление этих продуктов поможет поддерживать здоровье и активность мозга.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

11 лучших Продуктов для Мозга и Памяти! Мозг будет работать на 100%