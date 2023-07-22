Ученые назвали продукты, которые сжигают в два раза больше жира

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Какие продукты помогут сжечь больше жира и похудеть?" — это вопрос, который часто волнует женщин. И вот ученые нашли на него ответ. Они провели исследование и определили пять продуктов, которые помогут сжигать в два раза больше жира. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Nutrition.

Фото: digstraksi.com

"Ешьте эти пять продуктов на завтрак, если вы хотите сбросить вес", — отмечают эксперты.

Вот список жиросжигающих продуктов:

Малина

"В одной чашке этих ягод содержится 8 г клетчатки. Ученые обнаружили, что увеличение потребления клетчатки на 8 г на каждые 1000 потребляемых калорий способствует снижению массы тела на 2 кг", — пишет источник.

Йогурт

Почти все йогурты содержат белок, который помогает в похудении.

"Однако выбирайте обычный йогурт без подсластителей и красителей, а к нему добавляйте свежие фрукты для приятной сладости", — рекомендуют эксперты.

Яйца

В одном крупном яйце содержится 6 г белка и 72 ккал. Видимо, поэтому люди, которые употребляют яйца на завтрак, чувствуют себя дольше сытыми и, согласно исследованию, теряют вес в два раза быстрее, чем те, кто завтракает выпечкой.

Арахисовое масло

Орехи богаты клетчаткой и белком, что помогает долго сохранять ощущение сытости. Кроме того, арахисовое масло содержит много полезных жиров. Всего в двух столовых ложках содержится немного меньше 200 ккал, 7 г белка и 2 г клетчатки.

Овсяная каша

Эта каша известна своими "худеющими" свойствами благодаря высокому содержанию клетчатки и белка. Кроме того, исследование 2016 года показало, что употребление клетчатки за три часа до тренировки помогает сжигать больше жира.

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