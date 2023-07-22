Врач-диетолог Марина Сорокина объяснила, каким должно быть правильное питание для людей старше 60 лет.
"Необходимо стремиться ежедневно употреблять пищу, богатую белком. Это поможет укрепить кости. Важно также получать достаточное количество жиров: их можно найти не только в растительных маслах, но и в орехах, авокадо и сале. Однако необходимо знать меру и не переедать", — говорит Сорокина.
В первую десятку самых полезных продуктов для пожилых людей входят овощи и фрукты. Диетолог особо рекомендует включить в рацион помидоры, свеклу, огурцы, картофель, листовую зелень, морковь, редис и цветную капусту.
Однако самым полезным продуктом для пенсионеров, по уверению Марины Сорокиной, является черника. Эта ягода, по словам медика, поможет остановить выпадение волос, повысит эластичность суставов, восстановит остроту зрения и умственные способности. Кроме того, черника обладает свойством быстро снижать артериальное давление.
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