Врач-диетолог Сорокина рассказала, каким должно быть питание после 60 лет

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Марина Сорокина объяснила, каким должно быть правильное питание для людей старше 60 лет.

Фото: pixabay.com

"Необходимо стремиться ежедневно употреблять пищу, богатую белком. Это поможет укрепить кости. Важно также получать достаточное количество жиров: их можно найти не только в растительных маслах, но и в орехах, авокадо и сале. Однако необходимо знать меру и не переедать", — говорит Сорокина.

В первую десятку самых полезных продуктов для пожилых людей входят овощи и фрукты. Диетолог особо рекомендует включить в рацион помидоры, свеклу, огурцы, картофель, листовую зелень, морковь, редис и цветную капусту.

Однако самым полезным продуктом для пенсионеров, по уверению Марины Сорокиной, является черника. Эта ягода, по словам медика, поможет остановить выпадение волос, повысит эластичность суставов, восстановит остроту зрения и умственные способности. Кроме того, черника обладает свойством быстро снижать артериальное давление.

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ПИТАНИЕ ПОЖИЛЫХ / ЧТО ЕСТЬ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ