Врач-диетолог Соломатина рассказала об опасности частого употребления молока

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко является очень полезным продуктом для организма. Однако его чрезмерное потребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о возможных последствиях частого употребления этого напитка.

Фото: budsvetom.com

По словам эксперта, молоко содержит лактозу. Регулярное употребление этого продукта в рационе может привести к ухудшению работы суставов.

"Казалось бы, молоко содержит большое количество кальция, и многие люди пьют его, чтобы компенсировать этот элемент. Однако в молоке также присутствует лактоза — молочный сахар, который при чрезмерном потреблении может вызвать воспаление в организме и ухудшить состояние суставов", — утверждает Соломатина.

Также врач отмечает, что на суставы негативное воздействие оказывают не только молоко, но и любые сладости, жирные продукты и алкоголь.

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