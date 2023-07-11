Диетолог Мухина заявила, что грибы способствуют похудению

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о благотворном влиянии грибов на организм человека.

Фото: lifehacker.ru

Специалист отмечает, что употребление грибов благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также помогает похудеть. Об этом сообщает Москва 24.

Дело в том, что в грибах содержатся пребиотики, клетчатка и калий. Кроме того, данный продукт низкокалорийный, а его употребление позволяет долгое время сохранять чувство сытости.

Отдельно Мухина отметила лисички. По словам диетолога, данные грибы богаты большим количеством витамина D. Это говорит о том, что лисички помогают поддерживать иммунную систему. Также эксперт обратила своё внимание на белые грибы, вешенки и шампиньоны. В данных грибах содержится витамин В2.

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