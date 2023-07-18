Офтальмолог Фокин рассказал о способах защиты зрения при работе с компьютером

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог-специалист МЕДСИ, Артем Фокин, поделился советами о том, как защитить глаза во время длительной работы за компьютером:

Фото: https://hsto.org/webt/cj/yc/ee/cjyceetbgkoz2atzp5qgskx5okm.jpeg

"Существует универсальное правило "20-20-20": каждые 20 минут необходимо сделать короткий перерыв на 20 секунд и посмотреть вдаль на расстояние не менее 20 футов (примерно шесть метров). В некоторых крупных офисах, где компании заботятся о здоровье глаз своих сотрудников, установлены специальные приложения, которые каждые 20 минут на короткое время выключают экраны. Подобные виджеты можно установить на свой компьютер или телефон, чтобы контролировать время, проведенное за экраном", — пояснил офтальмолог.

Также раздражению слизистой глаза может способствовать работа кондиционеров и сухой воздух в помещении.

"Если у вас есть возможность поставить портативный увлажнитель воздуха рядом с рабочим местом, ваши глаза будут вам благодарны. Что касается приема витаминов для глаз, с точки зрения современных представлений нет ничего лучше полноценного и разнообразного питания. Определить необходимость определенных витаминов и лекарств может только врач на приеме", — заключил специалист.

Кроме того, регулярные посещения офтальмолога и проверка зрения обязательны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как сохранить здоровье своих глаз при работе за компьютером?