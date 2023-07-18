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Офтальмолог Фокин рассказал о способах защиты зрения при работе с компьютером

1:23
Здоровье

Офтальмолог-специалист МЕДСИ, Артем Фокин, поделился советами о том, как защитить глаза во время длительной работы за компьютером:

Офтальмолог Фокин рассказал о способах защиты зрения при работе с компьютером
Фото: https://hsto.org/webt/cj/yc/ee/cjyceetbgkoz2atzp5qgskx5okm.jpeg

"Существует универсальное правило "20-20-20": каждые 20 минут необходимо сделать короткий перерыв на 20 секунд и посмотреть вдаль на расстояние не менее 20 футов (примерно шесть метров). В некоторых крупных офисах, где компании заботятся о здоровье глаз своих сотрудников, установлены специальные приложения, которые каждые 20 минут на короткое время выключают экраны. Подобные виджеты можно установить на свой компьютер или телефон, чтобы контролировать время, проведенное за экраном", — пояснил офтальмолог.

Также раздражению слизистой глаза может способствовать работа кондиционеров и сухой воздух в помещении.

"Если у вас есть возможность поставить портативный увлажнитель воздуха рядом с рабочим местом, ваши глаза будут вам благодарны. Что касается приема витаминов для глаз, с точки зрения современных представлений нет ничего лучше полноценного и разнообразного питания. Определить необходимость определенных витаминов и лекарств может только врач на приеме", — заключил специалист.

Кроме того, регулярные посещения офтальмолога и проверка зрения обязательны.

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Как сохранить здоровье своих глаз при работе за компьютером?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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